Київ знову забороняє в'їзд для фур через спеку: скільки діятимуть обмеження
Фото: Київ знову забороняє в'їзд для фур через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 28 липня з 13.00 у столиці заборонили в’їзд вантажівок. Обмеження ввели у зв'язку зі спекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
За інформацією правоохоронців, в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.
Так, обмеження здійснюється на всіх під’їздах до міста.
Про їх зняття, як зазначають у поліції, буде повідомлено додатково. Орієнтовний час заборони руху - до 20:00.
Нагадаємо, сьогодні по всій країні протягом дня буде спекотно: найвищі показники термометрів очікуються на півдні країни.