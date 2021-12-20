Киев заметает снегом. Город сковали пробки: ситуация на дорогах

Погода в Киеве

Снегопад продолжает продолжаться в городе. По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и завтра в течение дня и ночи. По состоянию на сейчас, значительный покров снега уже наблюдается на улицах. Водители чистят машины от снега, а жители города фотографируют заснеженный город.

Пробки в Киеве

Левый Берег

Сегодня затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, ул. Евгения Сверстюка, Андрея Малышко, Харьковском и Бориспольском шоссе.

Правый берег

Пробки образовались на Проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, ул. Крещатик, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, ул. Шелковичная, ул. Глыбочицкой, ул. Вячеслава Черновола, ул. Любомира Гузара, ул. Большой Житомирской, ул. Елены Телиги, ул. Набережно-Рыбальской, ул. Богатырской, ул. Полярной.

Пробки на мостах

Движение, в частности, затруднено на Южном мосту и Северном, Дарницком, а также мосту "Метро".

Пункты обогрева

С сегодняшнего дня в Киеве начали работу пункты обогрева, к которым может обратиться каждый, кто нуждается в помощи. Их открыли из-за начала морозов в столице. РБК-Украина опубликовало список адресов.

Рекомендации жильцам

В свою очередь в КГГА рассказали жителям столицы, как вести себя во время Мороза, который, по прогнозам синоптиков, ударит до -13: