Киев снова вводит комендантский час на двое суток

В понедельник, 21 марта, в Киеве вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать с 20:00 и продлиться до 7:00 23 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Виталия Кличко в Telegram.
"Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть - до послезавтра", - написал он.
При этом он подчеркнул, что на время комендантского часа не будут работать магазины, аптеки, заправки и другие заведения.
"Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях - по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", - добавил Кличко.
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