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Київ знову вводить комендантську годину на дві доби

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 березня, в Києві вводиться посилена комендантська година. Він почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Віталія Кличка в Telegram.

"Комендантська година в Києві та області знову буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. Тобто - до післязавтра", - написав він.

При цьому він підкреслив, що на час комендантської години не працюватимуть магазини, аптеки, заправки та інші заклади.

"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях - за сигналом тривоги. По місту зможе пересуватися тільки транспорт по спецпропусках", - додав Кличко.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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