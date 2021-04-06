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Киев встал в пробках: какие улицы лучше объехать

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 09:28
Киев встал в пробках: какие улицы лучше объехать Фото: пробки наблюдаются на обоих берегах (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве сегодня утром, 6 апреля, во второй день транспортного локдауна, наблюдаются сильные пробки. Движение транспорта затруднено на обоих берегах.

Об этом свидетельствуют данные Google.

Ситуация на правом берегу

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Победы, Палладина, Кольцевой дороге, улицах Депутатской, Туполева, Щербаковского, Курбаса, Гетьмана, проспекте Гузара, Голосеевском проспекте, улицах Бассейной, Крещатике, Великой Васильковской, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской, проспектах Героев Сталинграда, Бандеры.

Также пробки наблюдаются на Северном, Южном, Дарницком и мосту Патона.

Киев встал в пробках: какие улицы лучше объехать

Ситуация на левом берегу

Огромная тянучка образовалась на проспекте Бажана, Дарницком шоссе, проспектах Соборности, Вызволителей, Шухевича, Броварском проспекте, бульваре Перова, Харьковском шоссе.

Киев встал в пробках: какие улицы лучше объехать

Отметим, со вчерашнего дня в Киеве разрешен проезд в общественном транспорте лишь по спецпропускам. На этом фоне сильные пробки наблюдались в Киеве и вчера утром.

Кроме того, на фоне новых карантинных ограничений стоимость такси в Киеве выросла в несколько раз.

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