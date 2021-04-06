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Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 09:28
Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати Фото: затори спостерігаються на обох берегах (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві сьогодні вранці, 6 квітня, у другий день транспортного локдауну, спостерігаються сильні затори. Рух транспорту ускладнений на обох берегах.

Про це свідчать дані Google.

Ситуація на правому березі

Проблеми з рухом спостерігаються на проспектах Перемоги, Палладіна, Кільцевій дорозі, вулицях Депутатської, Туполєва, Щербаківського, Курбаса, Гетьмана, проспекті Гузара, Голосіївському проспекті, вулицях Басейній, Хрещатику, Великої Васильківської, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Набережно-Рибальській, проспектах Героїв Сталінграда, Бандери

Також затори спостерігаються на Північному, Південному, Дарницькому і мості Патона.

Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати

Ситуація на лівому березі

Величезна тягучка утворилася на проспекті Бажана, Дарницькому шосе, проспектах Соборності, Визволителів, Шухевича, Броварському проспекті, бульварі Перова, Харківському шосе.

Київ став у заторах: які вулиці краще об'їхати

Зазначимо, відучора у Києві дозволений проїзд в громадському транспорті лише за спецперепустками. На цьому тлі сильні затори спостерігались у Києві та вчора вранці.

Крім того, на тлі нових карантинних обмежень вартість таксі в Києві виросла в кілька разів.

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