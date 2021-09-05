В Киеве в воскресенье из-за веломарафона перекроют ряд улиц

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Движение ограничат на таких улицах:
По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.
Напомним, вчера метро Киева продлило работу на один час. Причина - проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".