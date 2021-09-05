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У Києві в неділю через веломарафон перекриють низку вулиць

Автор: Артур Родивилов

У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Рух обмежать на таких вулицях:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенської;
  • Генерала Наумова;
  • Робочий;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).

За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції - 50 і 100 км. Беруть участь всі бажаючі - і жінки, і чоловіки.

Нагадаємо, вчора метро Києва продовжило роботу на одну годину. Причина-проведення футбольного матчу на НСК"Олімпійський".

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Київ