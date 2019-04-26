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Киев вошел в топ-10 смарт-городов по экономической эффективности

Новости » Общество    26.04.2019 - 11:02
Киев вошел в топ-10 смарт-городов по экономической эффективности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киев занял пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20

По результатам анализа ключевых показателей экономической эффективности столица Украины заняла пятое место в рейтинге городов Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 специализированного издания Financial Times – FDI Magazine. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Учитывались такие показатели, как стоимость квадратного метра ежегодной аренды офисных помещений класса А, размер средней заработной платы квалифицированного рабочего, стоимость номера в центре города за одну ночь в гостиницах категории 4* и 5*, общая ставка налога на прибыль, совокупная стоимость создания предприятия, регистрации права собственности и подключения промышленного предприятия к электросетям

Первое место в рейтинге по показателю экономической эффективности заняла столица и крупнейший македонский город Скопье. На несколько позиций Киев также опередили София (Республика Болгария), Каунас (Литовская Республика) и польский Гданьск. Замыкает ТОП-10 вьетнамский город Ханой.

Ранее Киев занял шестое место в рейтинге эффективности инвестиций издание fDi. Тогда по рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлекаемых ресурсов столица вошла в десятку европейских городов.

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