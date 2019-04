Київ увійшов у топ-10 смарт-міст за економічною ефективністю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київ посів п’яте місце в рейтингу міст Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20

За результатами аналізу ключових показників економічної ефективності столиця України посіла п’яте місце в рейтингу міст Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 спеціалізованого видання Financial Times – FDI Magazine. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

До уваги брались такі показники, як вартість квадратного метра щорічної оренди офісних приміщень класу А, розмір середньої заробітної плати для кваліфікованого робітника, вартість номера у центрі міста за одну ніч у готелях категорії 4* та 5*, загальна ставка податку на прибуток, сукупна вартість створення підприємства, реєстрації права власності та підключення промислового підприємства до електромереж.

Перше місце в рейтингу за показником економічної ефективності посіла столиця та найбільше македонське місто Скоп’є. На кілька позицій Київ також випередили Софія (Республіка Болгарія), Каунас (Литовська Республіка) та польський Гданськ. Замикає ТОП-10 в’єтнамське місто Ханой.

Раніше Київ посів шосте місце в рейтингу ефективності інвестицій видання fDi. Тоді за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів столиця увійшла в десятку європейських міст.