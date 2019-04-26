ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ увійшов у топ-10 смарт-міст за економічною ефективністю

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 11:02
Київ увійшов у топ-10 смарт-міст за економічною ефективністю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Київ посів п’яте місце в рейтингу міст Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20

За результатами аналізу ключових показників економічної ефективності столиця України посіла п’яте місце в рейтингу міст Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 спеціалізованого видання Financial Times – FDI Magazine. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

До уваги брались такі показники, як вартість квадратного метра щорічної оренди офісних приміщень класу А, розмір середньої заробітної плати для кваліфікованого робітника, вартість номера у центрі міста за одну ніч у готелях категорії 4* та 5*, загальна ставка податку на прибуток, сукупна вартість створення підприємства, реєстрації права власності та підключення промислового підприємства до електромереж.

Перше місце в рейтингу за показником економічної ефективності посіла столиця та найбільше македонське місто Скоп’є. На кілька позицій Київ також випередили Софія (Республіка Болгарія), Каунас (Литовська Республіка) та польський Гданськ. Замикає ТОП-10 в’єтнамське місто Ханой.

Раніше Київ посів шосте місце в рейтингу ефективності інвестицій видання fDi. Тоді за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів столиця увійшла в десятку європейських міст.

В Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту В аеропорту "Київ" вибухівку не знайшли
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України КиївКМДА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся