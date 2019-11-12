Киев вечером сковали многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обеих берегах города

В Киеве вечером 12 ноября образовались многочисленные пробки на обоих берегах города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Так, многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улица Крещатик, Богдана Хмельницкого, улице Мечникова, Владимирская, Антоновича, Саксаганского, Михаила Грушевского, Бульварно-Кудрявской, Ярославов Вал, Большая Житомирская, Сечевых Стрельцов.

Также движение затруднено на Кудрявском спуске, улице Дегтяревская, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, проспекте Степана Бандеры.

Движение также частично затруднено на Северном и Южном мостах в сторону левого берега города.

Пробки на левом берегу

На левом берегу столицы движение автомобильного транспорта частично затруднено на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, улице Декабристов, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, улице Сверастюка, Броварском проспекте.

Ранее сообщалось, что в Киеве а среду, 13 ноября, ограничат движение автотранспорта на Северном мосту.

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничиливъезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.