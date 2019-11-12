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Київ увечері скували численні затори

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 18:05
Київ увечері скували численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено на обох берегах міста

У Києві ввечері 12 листопада утворилися численні затори на обох берегах міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Так, численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Богдана Хмельницького, вулиці Мечникова, Володимирська, Антоновича, Саксаганського, Михайла Грушевського, Бульварно-Кудрявській, Ярославів Вал, Велика Житомирська, Січових Стрільців.

Також рух ускладнений на Кудрявському узвозі, вулиці Дегтярівська, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, проспекті Степана Бандери.

Рух також частково ускладнений на Північному та Південному мостах в сторону лівого берега міста.

Київ увечері скували численні затори

Затори на лівому березі

На лівому березі столиці рух автомобільного транспорту частково ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, вулиці Декабристів, Харківському шосе, проспекті Соборності, вулиці Сверастюка, Броварському проспекті.

Київ увечері скували численні заториРаніше повідомлялося, що у Києві а середу, 13 листопада, обмежать рух автотранспорту на Північному мосту.

Нагадаємо, в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

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