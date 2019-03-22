Киев вечером остановился в пробках

В Киеве вечером 22 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Набрежно-Луговая, Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Шевченко, улице Владимирской, улицы Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, улице Саксаганского.

Кроме того, заторы образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицы Вадима Гетьмана, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, Столичном шоссе.

Также заторы наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Берестейская", "Академгородок", "Лукьяновская", "Дружбы народов", "Университет", "Печерская", "Лесная", "Бориспольская".

Пробки образовались также на мосту Метро, Северном мосту и Дарницком мосту.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве в следующую субботу, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

Движение будет закрыто на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ірининської до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.