Киев вечером накроет гроза

Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Синоптики объявили первый уровень опасности

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили, что до конца текущих суток в столице ожидается гроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди.

Кроме того, на этой неделе Украину охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.