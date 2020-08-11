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Киев вечером накроет гроза

Киев, Вторник 11 августа 2020 17:31
Киев вечером накроет гроза
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Синоптики объявили первый уровень опасности

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили, что до конца текущих суток в столице ожидается гроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

При этом отмечается, что объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа в большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди.

Кроме того, на этой неделе Украину охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

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