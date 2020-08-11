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Київ ввечері накриє гроза

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 17:31
Київ ввечері накриє гроза
Фото: негода в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки

У Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили, що до кінця поточної доби в столиці очікується гроза.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що оголошений перший рівень небезпеки, жовтий.

"Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, закрити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня в більшості областей України очікуються грозові дощі.

Крім того, на цьому тижні Україну охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

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