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Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону

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Киев, Пятница 22 октября 2021 11:27
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону Фото: Киев усиливает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Карантин в Киеве ужесточают. Местные власти приняли решение ввести новые ограничения, но они начнуть действовать после перевода города в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление мэра города Виталия Кличко.

Новые ограничения:

Запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается только при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Условие работы - наличие у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Разрешается посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Проведение массовых мероприятий:

  • возможно при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата,
  • разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Общественный транспорт

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Работа учебных заведений

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается ежедневно. Местные власти неоднократно призывали киевлян делать вакцинацию, потому что в противном случае - будет усиление карантина.

Отметим, что карантин усиливают во многих областях Украины. Например, в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила перевозки пассажиров. Отныне ответственность за нарушение норм будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол.

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Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
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