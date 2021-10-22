Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве ужесточают. Местные власти приняли решение ввести новые ограничения, но они начнуть действовать после перевода города в "красную" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление мэра города Виталия Кличко.
Новые ограничения:
Запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается только при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Условие работы - наличие у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Работа спортзалов и фитнес-центров разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Разрешается посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.
Проведение массовых мероприятий:
- возможно при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата,
- разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.
Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Общественный транспорт
Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Работа учебных заведений
Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября.
Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.
Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
Отметим, ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается ежедневно. Местные власти неоднократно призывали киевлян делать вакцинацию, потому что в противном случае - будет усиление карантина.
Отметим, что карантин усиливают во многих областях Украины. Например, в Тернопольской и Хмельницкой областях.
Напомним, в Украине вступили в силу новые правила перевозки пассажиров. Отныне ответственность за нарушение норм будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол.