Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону

Карантин у Києві посилюють. Місцева влада прийняла рішення ввести нові обмеження, але вони почнуть діяти після переведення міста в "червону" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву мера міста Віталія Кличка.

Нові обмеження:

Забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування. Дозволяється тільки за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату



Припиняється діяльність закладів готельної сфери. Умова роботи - наявність у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Робота спортзалів та фітнес-центрів дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Дозволяється відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Проведення масових заходів:

можливо за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату,

дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Громадський транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Робота закладів освіти

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом у Києві погіршується щодня. Місцева влада неодноразово закликала киян робити вакцинацію, бо в іншому випадку - буде посилення карантину.

Зазначимо, що карантин посилюють у багатьох областях України. Наприклад, у Тернопільській та Хмельницькій областях.