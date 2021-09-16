Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение
В Киеве утром 16 сентября затруднено движение на дорогах. Пробки образовались как на правом, так и на левом берегах города.
Правый берег
Пробки наблюдаются преимущественно в центральной части города, а также в районе кольцевой дороги. Движение затруднено на:
- улице Михала Грушевского,
- улице Бульварно-Кудрявская,
- проспекте Победы,
- улице Жилянская,
- улице Саксаганского,
- улице Сечевых Стрельцов,
- улице Большая Васильковская,
- улице Короленковская,
- проспекте Валерия Лобановского,
- Воздухофлотском проспекте,
- улице Вадима Гетьмана,
- Кольцевой дороге.
Левый берег
Пробки сковали:
- Броварской проспект,
- бульвар Перова,
- Харьковское шоссе,
- улицу Здолбуновскую,
- проспект Николая Бажана.
Мосты
Движение в направлении правого берега затруднено на мостах:
- Северный
- мост Метро
- мост Патона
- Дарницкий
- на подъезде к Южному мосту (в районе метро "Славутич")
При этом пробок в направлении левого берега нет.