UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение

Автор: Инна Собора

В Киеве утром 16 сентября затруднено движение на дорогах. Пробки образовались как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

Пробки наблюдаются преимущественно в центральной части города, а также в районе кольцевой дороги. Движение затруднено на:

  • улице Михала Грушевского,
  • улице Бульварно-Кудрявская,
  • проспекте Победы,
  • улице Жилянская,
  • улице Саксаганского,
  • улице Сечевых Стрельцов,
  • улице Большая Васильковская,
  • улице Короленковская,
  • проспекте Валерия Лобановского,
  • Воздухофлотском проспекте,
  • улице Вадима Гетьмана,
  • Кольцевой дороге.

Левый берег

Пробки сковали:

  • Броварской проспект,
  • бульвар Перова,
  • Харьковское шоссе,
  • улицу Здолбуновскую,
  • проспект Николая Бажана.

Мосты

Движение в направлении правого берега затруднено на мостах:

  • Северный
  • мост Метро
  • мост Патона
  • Дарницкий
  • на подъезде к Южному мосту (в районе метро "Славутич")

При этом пробок в направлении левого берега нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев