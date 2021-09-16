Київ зранку зупинився в заторах: де ускладнений рух
У Києві зранку 16 вересня ускладнений рух на дорогах. Затори утворилися як на правому, так і на лівому берегах міста.
Правий берег
Затори спостерігаються переважно у центральній частині міста, а також в районі Кільцевої дороги. Рух ускладнений на:
- вулиці Михала Грушевського,
- вулиці Бульварно-Кудрявська,
- проспекті Перемоги,
- вулиці Жилянська,
- вулиці Саксаганського,
- вулиці Січових Стрільців,
- вулиці Велика Васильківська,
- вулиці Короленківська,
- проспекті Валерія Лобановського,
- Повітрофлотському проспекті,
- вулиці Вадима Гетьмана,
- Кільцевій дорозі.
Лівий берег
Затори скували:
- Броварський проспект,
- бульвар Перова,
- Харківське шосе,
- вулицю Здолбунівську,
- проспект Миколи Бажана.
Мости
Рух у напрямку правого берега ускладнений на мостах:
- Північний
- міст Метро
- міст Патона
- Дарницький
- на під'їзді до Південного моста (в районі метро "Славутич")
При цьому заторів у напрямку лівого берега немає.