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Київ зранку зупинився в заторах: де ускладнений рух

Автор: Инна Собора

У Києві зранку 16 вересня ускладнений рух на дорогах. Затори утворилися як на правому, так і на лівому берегах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

Затори спостерігаються переважно у центральній частині міста, а також в районі Кільцевої дороги. Рух ускладнений на:

  • вулиці Михала Грушевського,
  • вулиці Бульварно-Кудрявська,
  • проспекті Перемоги,
  • вулиці Жилянська,
  • вулиці Саксаганського,
  • вулиці Січових Стрільців,
  • вулиці Велика Васильківська,
  • вулиці Короленківська,
  • проспекті Валерія Лобановського,
  • Повітрофлотському проспекті,
  • вулиці Вадима Гетьмана,
  • Кільцевій дорозі.

Лівий берег

Затори скували:

  • Броварський проспект,
  • бульвар Перова,
  • Харківське шосе,
  • вулицю Здолбунівську,
  • проспект Миколи Бажана.

Мости

Рух у напрямку правого берега ускладнений на мостах:

  • Північний
  • міст Метро
  • міст Патона
  • Дарницький
  • на під'їзді до Південного моста (в районі метро "Славутич")

При цьому заторів у напрямку лівого берега немає.

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Київ