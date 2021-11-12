Киев усиливает контроль за соблюдением карантина

Для контроля количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП "Муниципальная охрана".

Карантин в Киеве

С 1 ноября Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют строгие противоэпидемические ограничения.

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания,

отель,

учреждения и учреждения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление Пенсионного фонда,

ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кто контролирует соблюдение карантина

Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в городе Киеве, Государственное учреждение "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП "Муниципальная охрана", КП "Киевпастранс".

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта санкция предусматривает штраф: для граждан - от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.