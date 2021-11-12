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Київ посилює контроль за дотриманням карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Для контролю кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста.

До робочих груп залучать посадових осіб районних державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона".

Карантин у Києві

З 1 листопада Київ перебуває у "червоній" зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

З 1 листопада тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • установи та заклади соціального захисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • Управління праці та соцзахисту,
  • Управління Пенсійного фонду,
  • ТРЦ;

Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Хто контролює дотримання карантину

Контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених у столиці, забезпечують РДА, Департамент муніципальної безпеки КМДА, Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Державна установа "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України", ГУ Національної поліції України в місті Києві, Управління Патрульної поліції в м. Києві, КП "Муніципальна охорона", КП "Київпастранс".

За порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця санкція передбачає штраф: для громадян - від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб - від 34 000 до 170 000 гривень.

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Київ