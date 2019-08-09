Киев из-за урагана сковали пробки

В Киеве вечером 9 августа из-за сильного урагана образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу Киева движение осложнено на бульваре Дружбы народов, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, на Подоле, Лукьяновке, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, в районе Выдубичей.

На левом берегу столицы пробки образовались на Дарнице, Позняках, Днепровской набережной, Русановке, в районе "Черниговской", на Броварском проспекте. Также осложнено движение на мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Киев обрушился ураган - из-за сильного ветра и дождя в Киеве затоплены улицы и повалены деревья. Отметим, ураган в Киеве наблюдается второй день подряд. По прогнозу синоптиков, вероятность грозы в Киеве сохранится до конца суток.

Как писало РБК-Украина, в Киеве с вечера 9 по утро 11 августа будет перекрыто движение на Крещатике. Кроме того, из-за ремонтных работ ожидается ограничение движения в Голосеевской районе столицы.