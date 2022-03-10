У "Київ Цифровий" з'явилася карта працюючих АЗС
Фото: у "Київ Цифровий" з'явилася карта працюючих АЗС (Getty Images)
Застосунок "Київ Цифровий" відображатиме усі працюючі АЗС столиці. Також їх можна побачити й на гугл-карті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Google-карта з працюючими АЗС доступна за посиланням.
Фото: у "Київ Цифровий" з'явилася карта працюючих АЗС (t.me/KyivCityOfficial)
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