Киев свяжут с Фастовым и Вышгородом еще двумя электричками

"На Киевщине продолжается работа над открытием еще двух железнодорожных пригородных маршрутов - Фастов-Киев и Вышгород-Киев", - говорится в сообщении.

Глава ОГА Василий Володин отметил, что ежедневно в столицу на работу приезжает несколько десятков тысяч жителей региона. Это люди, которые работают в Киеве, а проживают в области, поскольку так экономически выгоднее.

По его словам, запуск новых пригородных поездов происходит в рамках проекта "City Express". "Весной уже начали курсировать первые пригородные электропоезда на маршрутах Боярка-Вишневое-Киев и Святошин-Буча. Сейчас работаем над тем, чтобы запустить еще два", - сказал Володин.

Отмечается, что запуск дополнительных железнодорожных маршрутов позволяет жителям области не тратить лишнее время в плотном автомобильном трафике. Кроме этого, среди преимуществ - разгрузка автодорог и снижение объемов вредных выбросов в воздух.