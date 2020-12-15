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Киев сковали пробки из-за протеста и ДТП: карта

Киев, Вторник 15 декабря 2020 14:35
Киев сковали пробки из-за протеста и ДТП: карта
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 14:30 15 декабря в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Также произошло более десяти дорожно-транспортных происшествий.

Такие данные приводит Google Maps.

В центре столицы из-за протеста перекрыли улицу Михаила Грушевского и частично улицу Крещатик.

На правом берегу движение транспорта ограничено на Кловском спуске, улице Мечникова, улице Бассейная, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, Владимирская, Паньковской, Тарасовской, улице Саксаганского, Жилянской, проспекте Победы.

Также пробки образовались на улице Нижний Вал, Константиновской, Межигорской, Юрковской, Набережно-Луговой, Нижнеюрковской. При этом частично ограничено движение на улице Ильинской и Почайнинской.

Отметим, что на Набережно-Луговой, улице Туровская, Почайнинской, улице Пушкинской и на Верхнем Валу произошли ДТП.

Киев сковали пробки из-за протеста и ДТП: карта

Кроме этого движение затруднено на улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы народов, Большой Васильковской, улице Ивана Федорова, Юрия Илльенко, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Аварии также произошли на улице Западинской, Круглоуниверситетской и бульваре Дружбы народов.

Тянучка образовалась на Южном мосту в обе стороны. Движение затруднено на Днепровской набережной, улице Анны Ахматовой, Харьковской шоссе, Дарницкой площади, улице Андрея Малышко и Миропольской, а также бульваре Перова.

ДТП произошли также на улице Оноре де Бальзака, проспекте Юрия Гагарина, улице Привокзальной, Ревуцкого и Ялтинской.

Киев сковали пробки из-за протеста и ДТП: карта

Напомним, в Киеве перекрыли движение на центральной улице - Крещатик - из-за масштабной акции протеста представителей движения SaveФОП.

Позже между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

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