Київ скували затори через протест і ДТП: карта

Фото: затори в Києві (РБК-Україна)

За станом на 14:30 15 грудня в Києві утворилися значні затори на дорогах. Також відбулося понад десять дорожньо-транспортних пригод.

Такі дані призводить Google Maps.

У центрі столиці через протест перекрили вулицю Михайла Грушевського і частково вулицю Хрещатик.

На правому березі рух транспорту обмежений на Кловському узвозі, вулиці Мечникова, вулиці Басейна, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Володимирська, Паньківській, Тарасівській, вулиці Саксаганського, Жилянській, проспекті Перемоги.

Також затори утворилися на вулиці Нижній Вал, Костянтинівської, Межигірській, Юрківській, Набережно-Лугової, Нижньоюрківській. При цьому частково обмежено рух на вулиці Іллінській і Почайнинської.

Зазначимо, що на Набережно-Луговій, вулиці Турівська, Почайнинської, вулиці Пушкінській і на Верхньому Валу сталися ДТП.

Крім цього рух ускладнено на вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби народів, Великій Васильківській, вулиці Івана Федорова, Юрія Іллєнка, вулиці Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

Аварії сталися на вулиці Западинській, Круглоуніверситетській та бульварі Дружби народів.

Тягучка утворилася на Південному мосту в обидві сторони. Рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Анни Ахматової, Харківської шосе, Дарницької площі, вулиці Андрія Малишка та Миропільській, а також бульварі Перова.

ДТП сталися також на вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Привокзальній, Ревуцького й Ялтинській.

Нагадаємо, в Києві перекрили рух на центральній вулиці - Хрещатик - через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП.

Пізніше між правоохоронцями та мітингувальниками сталися сутички. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути намети, які вони хотіли встановити на Майдані.