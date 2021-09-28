Киев сковали пробки: карта
Во вторник, 28 сентября, на улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
На правом берегу движение транспорта затруднено на Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, улице Жилянской, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки, улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, Голосеевском проспекте.
Также пробки образовались возле станций метро "Олимпийская", "Театральная", "Лыбедская", "Вокзальная", "Демеевская". Затруднено движение на Северном мосту, мосту Метро.
На левом берегу образовались пробки на проспекте Освободителей, улице Григория Ващенко. Возле станций метро "Дарница", "Славутич", "Левобережная".