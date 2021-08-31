Киев сковали пробки: карта
На улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено, в частности, на проспектах Победы, Степана Бандеры, Романа Шухевича.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Правый берег
Пробки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Науки, Воздухофлотском, Голосеевском, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Героев Сталинграда.
Затруднено движение транспорта на улицах Богатырской, Кирилловской, Большой Васильковской, Вышгородской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной. Также пробки возле станций метро "Крещатик", "Лукьяновская", "Берестейская", "Нивки", "Оболонь".
Пробки образовались на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном мосту.
Левый берег
Движение затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов. Возле станций метро "Дарница", "Осокорки", "Позняки".