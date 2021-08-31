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Киев сковали пробки: карта

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Киев, Вторник 31 августа 2021 09:12
Киев сковали пробки: карта Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На улицах Киева образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено, в частности, на проспектах Победы, Степана Бандеры, Романа Шухевича.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Правый берег

Пробки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Науки, Воздухофлотском, Голосеевском, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Героев Сталинграда.

Затруднено движение транспорта на улицах Богатырской, Кирилловской, Большой Васильковской, Вышгородской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной. Также пробки возле станций метро "Крещатик", "Лукьяновская", "Берестейская", "Нивки", "Оболонь".

Пробки образовались на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном мосту.

Киев сковали пробки: карта

Левый берег

Движение затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов. Возле станций метро "Дарница", "Осокорки", "Позняки".

Киев сковали пробки: карта

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