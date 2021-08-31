Київ скували затори: карта
На вулицях Києва утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено, зокрема, на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Романа Шухевича.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.
Правий берег
Затори утворились на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Науки, Повітрофлотському, Голосіївському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Героїв Сталінграда.
Ускладнено рух транспорту на вулицях Богатирській, Кирилівській, Великій Васильківській, Вишгородській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній. Також затори біля станцій метро "Хрещатик", "Лук'янівська", "Берестейська", "Нивки", "Оболонь".
Затори утворились на Дарницькому мосту, мосту Патона, Північному мосту.
Лівий берег
Рух ускладнено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварському, Петра Григоренка, Визволителів, а також на вулицях Зарічній, Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській і на вулицях Радунській і Ентузіастів. Біля станцій метро "Дарниця", "Осокорки", "Позняки".