Киев сковали пробки: карта

В понедельник вечером, 28 декабря, в Киеве образовались огромные пробки. В частности, движение затруднено на проспекте Победы и улице Александра Довженко.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Так, движение затруднено на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улице Прорезной, Богдана Хмельницкого, Большой Житомирской, Михайловской, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола.

Пробки образовались также на улице Глыбочицкая, Ярославской, Щекавицкой, Набережно-Крещатицкой, Межигорской, Степана Бандеры, Елены Телиги, Юрия Илльенко, Вадима Гетьмана, Ушинского.

Движение также затруднено на улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки, Бульваре Дружбы народов, улице Валерия Лобановского, Столичном шоссе.

Кроме того, пробка образовалась на Южном мосту. Там произошло дорожно-транспортное происшествие.

На левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, улице Урловской, проспекте Петра Григоренко, Харьковском шоссе, улице Евгения Сверстюка, Раисы Окипной, Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина, бульваре Перова.

Напомним, на трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик. Из-за этого движение на 55-м километре в направлении Харькова было временно заблокировано, а объезд пустили по встречной полосе.

Кроме того, в Киеве водитель эвакуатора ночью протаранил припаркованные автомобили, когда пытался выехать из двора жилой многоэтажки. После ДТП он скрылся с места инцидента.