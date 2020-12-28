Київ скували затори: карта

У понеділок ввечері, 28 грудня, в Києві утворилися величезні затори. Зокрема, рух ускладнено на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка.

Про це свідчать дані Google maps.

Так, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Прорізній, Богдана Хмельницького, Великої Житомирської, Михайлівської, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола.

Затор утворився також на вулиці Глибочицька, Ярославській, Щекавицькій, Набережно-Хрещатицькій, Межигірській, Степана Бандери, Олени Теліги, Юрія Іллєнко, Вадима Гетьмана, Ушинського.

Також ускладнений рух на вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, Бульварі Дружби народів, вулиці Валерія Лобановського, Столичному шосе.

Крім того, затор утворився на Південному мосту. Там сталася дорожньо-транспортна пригода.

На лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, вулиці Урловській, проспекті Петра Григоренка, Харківському шосе, вулиці Євгена Сверстюка, Раїси Окіпної, Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна, бульварі Перова.

Нагадаємо, на трасі Київ-Харків перекинулась вантажівка. З-за цього рух на 55-му кілометрі в напрямку Харкова було тимчасово заблоковано, а об'їзд пустили по зустрічній смузі.

Крім того, в Києві водій евакуатора вночі протаранив припарковані автомобілі, коли намагався виїхати з двору житлової багатоповерхівки. Після ДТП він зник з місця інциденту.