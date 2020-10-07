Киев сковали пробки: карта

В Киеве сегодня, 7 октября, утром наблюдаются сильные пробки. Движение осложнено на обеих берегах.

Об этом свидетельствуют данные Google.

Правый берег

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Победы, Палладина, Гузара, Большой окружной дороге, улицах Щусева, Телиги, проспекте Лобановского, Чекаловском бульваре, Голосеевском проспекте, бульварах Шевченко, Леси Украинки, улицах Жилянской, Большой Васильковской, Банковой, Бессарабской площади, Набережном и Надднепрянском шоссе, улицах Вышгородской, Полярной, Богатырской, Гайдай, Архипенко, проспекте Правды, Героев Сталинграда, Минском проспекте.

Левый берег

Сильные пробки образовались на проспекте Бажана, улицах Чавдар, Гмыри, Харьковском и Дарницком шоссе, улицах Привокзальной, Сверстюка, Братиславской, де Бальзака, проспектах Соборности, Гагарина, Освободителей, Шухевича, Маяковского, Броварском проспекте.

Также пробки наблюдаются на Дарницком и Северном мостах и мосту Патона.

Ранее РБК-Украина писало, что с 7 по 20 октября в Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры в связи с проведением капитального ремонта.