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Київ скували пробки: карта

Автор: РБК-Україна

У Києві сьогодні вранці, 7 жовтня, спостерігаються сильні затори. Рух ускладнено на обох берегах.

Про це свідчать дані Google.

Правий берег

Проблеми з рухом спостерігаються на проспектах Перемоги, Палладіна, Гузара, Великій кільцевій дорозі, вулиці Щусєва, Теліги, проспекті Лобановського, Чекаловском бульварі, Голосіївському проспекті, бульварах Шевченка, Лесі Українки, вулицях Жилянській, Великій Васильківській, Банковій, Бессарабської площі, Набережному і Наддніпрянському шосе, вулицях Вишгородській, Полярній, Богатирській, Гайдай, Архипенка, проспекті Правди, Героїв Сталінграда, Мінському проспекті.

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Лівий берег

Сильні затори утворилися на проспекті Бажана, вулиці Чавдар, Гмирі, Харківському та Дарницькому шосе, вулицях Привокзальній, Сверстюка, Братиславській, де Бальзака, проспектах Соборності, Гагаріна, Визволителів, Шухевича, Маяковського, Броварському проспекті.

Також затори спостерігаються на Дарницькому і Північному мосту і мосту Патона.

Раніше РБК-Україна писало, що з 7 по 20 жовтня у Києві частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

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