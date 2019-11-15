Киев сковали пробки: карта

В Киеве вечером в пятницу, 15 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, улице Куреневской, улице Кирилловской, улице Набережно-Луговая, улице Новоконстантиновская, улице Луговой, улице Автозаводской, улице Ярослава Ивашкевича, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской, улице Хорыва, улице Верхний Вал, улице Константиновская, улице Оболонская, улице Нижнеюрковская, улице Глыбочицкая, улице Белорусская, улице Сечевых Стрельцов, улице Маршала Рыбалка, улице Павловская, улице Гоголевская, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, улице Саксаганского, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Льва Толстого, улице Дарвина, улице Шовковичной, улице Мечникова, улице Саперно-Слободской.

Также пробки наблюдаются на Северном мосту.

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