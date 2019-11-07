Киев сковали пробки: карта

В Киеве в четверг вечером, 7 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Как отмечается, на правом берегу пробки образовались на улице Саксаганского, на улице Жилянской, на улице Льва Толстого, на улице Лаврской, на Оболонском проспекте, на Минском проспекте, на улице Вышгородской, на проспекте Правды, на Мукачевской бульваре на бульваре Дружбы народов, на улице Хрещатик, на Набережно-Луговой, на проспекте Степана Бандеры, на улице Набережно-Крещатицкой, на улице Нижний Вал, на улице Богатырской, на улице Кирилловской, на улице Елены Телиги.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также движение затруднено на улице Юрия Ильенка, на улице Глыбочицкой, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Вячеслава Чорновола, на улице Нивская.

Кроме того, движение затруднено на Северном мосту, Южном мосту и на Гаванском мосту.

Пробки также образовались на левом берегу, а именно на Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренка, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, Братиславской, бульваре Перова, на проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничат въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам столицы в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта.