Киев сковали пробки: карта

В Киеве в четверг вечером, 31 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps.

На правом берегу движение автотранспорта затруднено на улице Саперно-Слободская, на Столичном шоссе, на Голосеевском проспекте, на бульваре Дружбы народов, на проспекте Валерия Лобановского, на Чоколовском бульваре, на Воздухофлотском проспекте, на проспекте Победы, на улице Паторжинского, на улице Сечевых стрельцов, на улице Дмитриевская, на улице Белорусская.

Также движение затруднено на улице Глубочицкая, на улице Верхний Вал, на улице Ярославская, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Почайнинская, на улице Еленовская, на улице Константиновская, на проспекте Степана Бандеры, на улице Богатырская, на улице Бассейная, на улице Большая Васильковская, на улице Мечникова, на улице Жилянская, на улице Саксаганского.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также движение затруднено на Северном мосту, на Гаванском мосту, мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на улице Петра Григоренка, на улице Анны Ахматовой, на Броварском проспекте, на Днепровской набережной, улице Урловской, на улице Здолбуновской, на Бориспольском шоссе, на Харьковском шоссе, на улице Раисы Окипной.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в Киеве утром 31 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе. В результате столкновения автомобилей два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия. Из-за аварии движение на Столичном шоссе было затруднено.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.