ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     31.10.2019 - 17:24
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве в четверг вечером, 31 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps.

На правом берегу движение автотранспорта затруднено на улице Саперно-Слободская, на Столичном шоссе, на Голосеевском проспекте, на бульваре Дружбы народов, на проспекте Валерия Лобановского, на Чоколовском бульваре, на Воздухофлотском проспекте, на проспекте Победы, на улице Паторжинского, на улице Сечевых стрельцов, на улице Дмитриевская, на улице Белорусская.

Также движение затруднено на улице Глубочицкая, на улице Верхний Вал, на улице Ярославская, на улице Набережно-Крещатицкая, на улице Почайнинская, на улице Еленовская, на улице Константиновская, на проспекте Степана Бандеры, на улице Богатырская, на улице Бассейная, на улице Большая Васильковская, на улице Мечникова, на улице Жилянская, на улице Саксаганского.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также движение затруднено на Северном мосту, на Гаванском мосту, мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на улице Петра Григоренка, на улице Анны Ахматовой, на Броварском проспекте, на Днепровской набережной, улице Урловской, на улице Здолбуновской, на Бориспольском шоссе, на Харьковском шоссе, на улице Раисы Окипной.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в Киеве утром 31 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе. В результате столкновения автомобилей два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия. Из-за аварии движение на Столичном шоссе было затруднено.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

К строительству новой кольцевой дороги вокруг Киева привлекут иностранцев В Киеве возле ж/д вокзала в результате ДТП перевернулось авто
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь