Київ скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві в четвер ввечері, 31 жовтня, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Maps.

На правому березі рух автотранспорту ускладнено на вулиці Саперно-Слобідська, на Столичному шосе, на Голосіївському проспекті, на бульварі Дружби народів, на проспекті Валерія Лобановського, на Чоколівському бульварі, на Повітрофлотському проспекті, на проспекті Перемоги, на вулиці Паторжинського, на вулиці Січових стрільців, на вулиці Дмитрівська, на вулиці Білоруська.

Також рух ускладнено на вулиці Глибочицька, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Почайнинська, на вулиці Оленівська, на вулиці Костянтинівська, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Богатирська, на вулиці Басейна, на вулиці Велика Васильківська, на вулиці Мечникова, на вулиці Жилянська, на вулиці Саксаганського.

Фото: скріншот затор на правому березі

Також рух ускладнено на Північному мосту, на Гаванському мосту, мосту Метро.

На лівому березі затори утворилися на вулиці Петра Григоренка, на вулиці Анни Ахматової, на Броварському проспекті, на Дніпровській набережній, на вулиці Урловській, на вулиці Здолбунівській, на Бориспільському шосе, на Харківському шосе, на вулиці Раїси Окіпної.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, в Києві вранці 31 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на Столичному шосе. В результаті зіткнення автомобілів, дві людини отримали серйозні травми і були госпіталізовані, ще один чоловік загинув на місці пригоди. Через аварію рух на Столичному шосе був ускладнений.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.