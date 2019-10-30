Киев сковали пробки: карта

Пробки образовались на обоих берегах
В Киеве в среду вечером, 30 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.
На правом берегу движение автотранспорта затруднено на улице Набережно-Крещатицкой, Констянтиновской, Спаской, Ярославской, Ярославском проулке, улице Корабельной, Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Героев Сталинграда, Электриков, Елены Телиги, Кирилловской, Ярослава Ивашкевича, Марка Вовчка, Сирецкой, проспекте Правды, улице Новомостицкой, Полярной и Минском проспекте.
Также пробки наблюдаются на улице Маршала Гречко, Стеценко, проспекте Победы, улице Дегтяревской, Большой окружной, проспекте Леся Курбаса, улице Пушкина, Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Амурской, проулке Охтырском, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Науки, бульваре Дружбы народов, улице Ионна Павла II, Николая Гринченка, Евгения Коновальца, бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Ивана Феоровича, Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Хрещатик, Глыбочицкой и Михаила Грушевского.
Также движение затруднено на Гаванском мосту, мосту Метро и Южном мосту.