В Киеве сегодня возможны изменения в работе метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничения возможны вечером 30 октября

В среду, 30 октября, в Киеве в зсвязи с проведение футбольного матча возможны изменения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский", который начнется в 19:30, возможны изменения в работе некоторых станций столичного метро. Возможные ограничения на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого".

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, ранее сообщалось, что утром 30 октября улицы Киева сковали пробки. В частности, на правом берегу движение транспорта затруднено на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Новая, возле аэропорта "Киев", а также на четырех мостах. На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Николая Бажана.