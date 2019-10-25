ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    25.10.2019 - 17:28
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

В пятницу вечером, 25 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на бульваре Дружбы народов, на улице Предславинская, на улице Саксаганского, на Воздухофлотском проспекте, на бульваре Леси Украинки, на улице Паньковская, на проспекте Победы, на улице Тургеневская, на улице Прорезная, на улице Волошская, на улице Нижний Вал, на улице Ярославская, на улице Борисоглебская, на улице Межигорская, на проспекте Степана Бандеры, на улице Вышгородская, на улице Кирилловская.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, на площади Льва Толстого, на площади Леси Украинки, на Набережном шоссе.

Киев сковали пробки: картаФото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки зафиксированы на мосту Метро, на Северном мосту, на Гаванском мосту.

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на улице Урловская, на Днепровской набережной, на Лесном массиве, на Магнитогорском переулке.

Киев сковали пробки: картаФото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в пятницу, 25 октября, в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

В Киеве на выходных возможны ограничения работы метро В центре Киева прогремел взрыв, есть жертва
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь