ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    21.10.2019 - 18:51
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

В понедельник вечером, 21 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на бульваре Дружбы народов, на улице Джона Маккейна, на улице Василия Тютюнника, на улице Предславинская, на Черной горе, на улице Чешская, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Пирогово, на улице Олеся Гончара, на проспекте Победы, на улице Борщаговская.

Кроме того, затруднено движение на улице Сечевых Стрельцов, на улице Тургеневская, на улице Глубочицкая, на улице Верхний Вал, на Набережном шоссе, на улице Белорусская, на бульваре Леси Украинки, на улице Нижний Вал, на улице Межигорская, на улице Верхний Вал, на проспекте Степана Бандеры, на Оболонском проспекте.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на улице Урловская, на Днепровской набережной, на Лесном массиве, на Магнитогорском переулке, на улице Вискозная.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на мосту Метро, на Северном мосту, на Дарницком мосту.

Напомним, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Обнародованы данные о загрязнении воздуха в Украине Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА назвали сроки улучшения ситуации
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь