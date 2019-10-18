Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

В пятницу вечером, 18 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Так, пробки наблюдаются на Большой кольцевой дороге, проспекте Победы в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Также движение автомобилей затруднено на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, ул. Ильенко, ул. Сечевых стрельцов, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также на бульваре Дружбы Народов (в направлении моста Патона).

На Голосеевском проспекте и Стратегическом шоссе (в сторону выезда из Киева), на проспекте Науки, ул. Крещатик и Саперно-Слободской также наблюдается затруднение движения автомобилей.

Кроме того, возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская", "Теремки", "Кловская" и "Гидропарк", а также на мосту Метро (в сторону левого берега) также есть пробки.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение на Днепровской набережной (между Дарницким и Южным мостом), Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская" и "Лесная"), проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, ул. Евгения Сверстюка, Раисы Окипной, а также в районе метро "Бориспольская".

Напомним, в столице на выходных перекроют Дарницкую площадь. Ограничение будет действовать с 22:00 до 09:00 с 18 по 20 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 20 октября могут ограничить работу некоторых станций метро из-за футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия".