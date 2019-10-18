Київ скували пробки: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися як на правому, так і на лівому березі столиці

У п'ятницю ввечері, 18 жовтня, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Так, затори спостерігаються на Великій кільцевій дорозі, проспекті Перемоги в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також ускладнено рух автомобілів на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вул. Іллєнка, вул. Січових стрільців, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, а також на бульварі Дружби Народів (в напрямку моста Патона).

На Голосіївському проспекті та Стратегічному шосе (в бік виїзду з Києва), на проспекті Науки, вул. Хрещатик і Саперно-Слобідської також спостерігається утруднення руху автомобілів.

Крім того, біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Теремки", "Кловська" і "Гідропарк", а також на мосту Метро (у бік лівого берега) також є пробки.

Пробки на лівому березі

Ускладнено рух на Дніпровській набережній (між Дарницьким і Південним мостом), Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська" і "Лісова"), проспекті Соборності і Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вул. Євгена Сверстюка, Раїси Окіпної, а також в районі метро "Бориспільська".

Нагадаємо, у столиці на вихідних перекриють Дарницьку площу. Обмеження діятиме з 22:00 до 09:00 з 18 по 20 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Києві 20 жовтня можуть обмежити роботу деяких станцій метро через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Олександрія".