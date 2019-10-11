Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

В пятницу вечером, 11 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на Большой кольцевой дороге и проспекте Победы в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Также пробки наблюдаются на улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, ул. Ильенко, ул. Сечевых стрельцов, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, а также на бульваре Дружбы Народов (в направлении моста Патона).

Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте и Стратегическом шоссе (в сторону выезда из Киева), на проспекте Науки, ул. Крещатик и Саперно-Слободской.

Пробки наблюдаются возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская", "Теремки", "Кловская" и "Гидропарк".

Также затруднение движения автомобилей наблюдается на мосту Метро, Дарницком и Южном мостах (в сторону левого берега).

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Днепровской набережной, Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская" и "Лесная"), проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, ул. Евгения Сверстюка и Раисы Окипной.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре столицы в понедельник, 14 октября, запретят движение транспорта, а также работу метро продлят на час в связи с футбольным матчем.

Кроме того, в Киеве на выходные, 13 и 14 октября, изменится график движения общественного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода.