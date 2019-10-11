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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    11.10.2019 - 17:06
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися як на правому, так і на лівому березі столиці

У п'ятницю ввечері, 11 жовтня, в Києві утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Ускладнено Рух автомобілів на Великій кільцевій дорозі та проспекті Перемоги в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також затори спостерігаються на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вул. Іллєнка, вул. Січових стрільців, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, а також на бульварі Дружби Народів (в напрямку моста Патона).

Крім того, ускладнено рух на Голосіївському проспекті і Стратегічному шосе (в бік виїзду з Києва), на проспекті Науки, ул. Хрещатик і Саперно-Слобідській.

Пробки спостерігаються біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Теремки", "Кловська" і "Гідропарк".

Також утруднення руху автомобілів спостерігається на мосту Метро, Дарницькому та Південному мостах (у бік лівого берега).

Київ скували пробки: карта

Пробки на лівому березі

Затори спостерігаються на Дніпровській набережній, Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська" і "Лісова"), проспекті Соборності і Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вул. Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної.

Київ скували пробки: карта

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі столиці в понеділок, 14 жовтня, заборонять рух транспорту, а також роботу метро продовжать на годину у зв'язку з футбольним матчем.

Крім того, в Києві на вихідні, 13 і 14 жовтня, зміниться графік руху громадського транспорту у зв'язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу.

У Києві відбулись сутички біля посольства Туреччини Метро Києва 14 жовтня працюватиме в особливому режимі
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