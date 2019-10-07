Киев сковали пробки: карта

В Киеве вечером, 7 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улице Юрия Илленко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, в районе Бессарабского рынка, улице Николая Гринченко, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, на Столичном шоссе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улице Лаврской, улице Крещатик, улице Богдана Хмельницкого, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Луговой, улице Большой Житомирской, улице Шелковичной, улице Институцкой.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Днепровской набережной, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, улице Сверстюка, улице Гагарина, улице Вискозной, проспекте Вызволителей, бульваре Перова.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро, на Дарницком мосту.

Напомним, 18 сентября в Киеве было парализовано движение транспорта из-за "минирования" моста Метро. Тогда около 16:30 бывший военный Алексей Белько захватил мост и угрожал его подорвать. В результате инцидента частичное движение транспорта на мосту удалось восстановить лишь около 21:15. Проблемы с движением в Киеве наблюдались до конца суток.