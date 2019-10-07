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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    07.10.2019 - 18:32
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве вечером, 7 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улице Юрия Илленко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, в районе Бессарабского рынка, улице Николая Гринченко, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, на Столичном шоссе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улице Лаврской, улице Крещатик, улице Богдана Хмельницкого, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Луговой, улице Большой Житомирской, улице Шелковичной, улице Институцкой.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Днепровской набережной, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, улице Сверстюка, улице Гагарина, улице Вискозной, проспекте Вызволителей, бульваре Перова.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро, на Дарницком мосту.

Напомним, 18 сентября в Киеве было парализовано движение транспорта из-за "минирования" моста Метро. Тогда около 16:30 бывший военный Алексей Белько захватил мост и угрожал его подорвать. В результате инцидента частичное движение транспорта на мосту удалось восстановить лишь около 21:15. Проблемы с движением в Киеве наблюдались до конца суток.

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