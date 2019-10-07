Київ скували пробки: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві ввечері, 7 жовтня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Юрія Іллєнко, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, в районі Бессарабського ринку, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідської, на Столичному шосе, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, вулиці Лаврській, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Луговій, вулиці Великій Житомирській, вулиці Шовковичної, вулиці Институцкой

Фото: скріншот пробок на правому березі

Пробки на лівому березі

Пробки утворилися на Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, Харківському шосе, вулиці Сверстюка, вулиці Гагаріна, вулиці Віскозної, проспекті Визволителів, бульварі Перова.

Фото: скріншот пробок на лівому березі

Також проблеми з рухом спостерігаються на Північному мосту, мосту Метро, на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві було паралізовано рух транспорту з-за "мінування" мосту Метро. Тоді близько 16:30 колишній військовий Олексій Белько захопив міст і погрожував підірвати його. В результаті інциденту часткове рух транспорту на мосту вдалося відновити лише близько 21:15. Проблеми з рухом у Києві спостерігалися до кінця доби.