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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 18:32
Київ скували пробки: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві ввечері, 7 жовтня, утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Юрія Іллєнко, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, в районі Бессарабського ринку, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідської, на Столичному шосе, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, вулиці Лаврській, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Луговій, вулиці Великій Житомирській, вулиці Шовковичної, вулиці Институцкой

Київ скували пробки: карта

Фото: скріншот пробок на правому березі

Пробки на лівому березі

Пробки утворилися на Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, Харківському шосе, вулиці Сверстюка, вулиці Гагаріна, вулиці Віскозної, проспекті Визволителів, бульварі Перова.

Київ скували пробки: карта

Фото: скріншот пробок на лівому березі

Також проблеми з рухом спостерігаються на Північному мосту, мосту Метро, на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, 18 вересня в Києві було паралізовано рух транспорту з-за "мінування" мосту Метро. Тоді близько 16:30 колишній військовий Олексій Белько захопив міст і погрожував підірвати його. В результаті інциденту часткове рух транспорту на мосту вдалося відновити лише близько 21:15. Проблеми з рухом у Києві спостерігалися до кінця доби.

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