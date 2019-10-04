Киев сковали пробки: карта

В Киеве вечером, 4 октября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, на Большой Окружной дороге, на Черной горе, на бульваре Дружбы народов, на Воздухофлотском проспекте, на улице Васильковская, на улице Владимирская, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Евгения Коновальца, на улице Казимира Малевича.

Также пробки образовались на бульваре Леси Украинки, на Михайловской площади, на улице Константиновская, на Набережном шоссе, на улице Фроловская, на улице Богдана Хмельницкого, на улице Владимирская, на улице Крещатик, на улице Мечникова, на улице Шота Руставели, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Вадима Гетьмана, на улице Соборная.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Харьковском шоссе, на проспекте Николая Бажана, на улице Анны Ахматовой, на Днепровской набережной, на улице Ревуцкого, на Лесном массиве, на проспекте Юрия Гагарина, на улице Попудренко, на бульваре Перова.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на Гаванском мосту, мосту Метро, на Северном мосту.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 по 6 октября в Киеве будет массово ограничено движения автомобильного транспорта. Ограничения будут вызваны проведением марафона.

Напомним, 18 сентября в Киеве было парализовано движение транспорта из-за "минирования" моста Метро. Тогда около 16:30 бывший военный Алексей Белько захватил мост и угрожал его подорвать. В результате инцидента частичное движение транспорта на мосту удалось восстановить лишь около 21:15. Проблемы с движением в Киеве наблюдались до конца суток.